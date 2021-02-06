Прибывающим в Россию на поезде нужно иметь справку об отсутствии коронавируса
6 февраля 2021, 07:36[ «Аргументы Недели» ]
Коллегия Евразийской экономической комиссии в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции приняла решение обязать прибывающих из зарубежных стран в страны-участницы, в том числе в Россию, на поезде иметь при себе справку.
«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена, за исключением детей в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих их лиц), членов правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте», - говорится в документе на сайте Роспотребнадзора.
Кроме того, если у человека на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, вне зависимости от наличия справки, его поместят на изоляцию в инфекционный стационар. Пассажиры с признаками ОРВИ госпитализируются в провизорный стационар. Однако те пассажиры, у которых не было справок об отсутствии коронавируса при въезде на территорию страны, будут изолированы в карантинный стационар на срок до двух суток для проведения тестирования.
«После получения результатов … лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в специально определенных для этого помещениях», - сказано в рекомендациях.
Напомним, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Разрешены маршруты: Минск - Москва - Минск и Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
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