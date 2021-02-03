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3 февраля 2021, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

ж/д пути, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией», - говорится на сайте правительства.

Отмечается, что разрешены маршруты: Минск - Москва - Минск и Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Кроме того, с 8 февраля увеличится количество рейсов из Москвы в Минск, и вновь начнутся полеты из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 февраля возобновит авиасообщение еще с двумя странами.