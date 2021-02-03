Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами

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3 февраля 2021, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

самолет, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией разрешил возобновить авиасообщение с еще двумя странами. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 15 февраля на взаимной основе Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Отмечается, что будут разрешены два рейса в неделю Москва - Баку и четыре рейса Москва - Ереван.

Кроме того, с 8 февраля увеличится количество регулярных полетов из Москвы в Киргизию (Бишкек) - до трех рейсов в неделю.

Также пять рейсов в неделю будут летать из Москвы в Минск, и вновь начнутся полеты из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.