Оперштаб: Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами

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28 января 2021, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что Россия возобновит авиасообщение еще в двумя странами. Решение было принято на заседании по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва - Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва - Сингапур, три рейса в неделю)», - пояснили в ведомстве.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.