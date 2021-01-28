Оперштаб: Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами
28 января 2021, 21:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что Россия возобновит авиасообщение еще в двумя странами. Решение было принято на заседании по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва - Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва - Сингапур, три рейса в неделю)», - пояснили в ведомстве.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
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