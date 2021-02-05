Выяснилось, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны
5 февраля 2021, 18:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Специалисты Парижского университета, проанализировав сведения о поступивших в больницу весной прошлого года 655 пациентах, определили, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны.
Используя компьютерную модель, ученые смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных этапах болезни, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.
Как оказалось, пиковая вирусная нагрузка в среднем происходит за сутки до появления симптомов. При этом срок между заражением и появлением первых симптомов меньше у людей с более высокой вирусной нагрузкой.
Также специалистами сделан вывод, что у больных старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на 3 дня дольше, чем у более молодого поколения.
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