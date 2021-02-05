Выяснилось, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны

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5 февраля 2021, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коронавирус, фото: pixabay.com

Специалисты Парижского университета, проанализировав сведения о поступивших в больницу весной прошлого года 655 пациентах, определили, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны.

Используя компьютерную модель, ученые смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных этапах болезни, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.

Как оказалось, пиковая вирусная нагрузка в среднем происходит за сутки до появления симптомов. При этом срок между заражением и появлением первых симптомов меньше у людей с более высокой вирусной нагрузкой.

Также специалистами сделан вывод, что у больных старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на 3 дня дольше, чем у более молодого поколения.

Ранее глава Минздрава Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает.