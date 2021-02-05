Михаила Ефремова готовят для этапирования в Москву. Там будет рассматриваться кассационная жалоба на приговор

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5 февраля 2021, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: из открытых источников

Михаила Ефремова готовят для этапирования в Москву, чтобы там рассмотреть кассационную жалобу на приговор. Многие СМИ сообщили, что адвокат "потерял" артиста.

«Я знаю, что вчера вечером, самолетом с охраной его перевезли в Москву. Сейчас он здесь», — сказал Джигурда.

Ранее мы писали, что актер «исчез» из колонии № 4 в Белгородской области, где он отбывал наказание. К тому же его защита потвердила, что после разговора с адвокатом он перестал выходить на связь.