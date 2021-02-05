Отправленное Михаилу Ефремову письмо вернулось с пометкой «убыл»

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5 февраля 2021, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Друг актера Михаила Ефремова заволновался после того, как его письмо, которое он отправил в ИК-4 "Алексеевка" некоторое время тому назад, вернулось обратно. Письмо не было вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение".

Чувствовал себя Ефремов последнее время хорошо, рассказывал, что смотрел сериал с его участием.

Позднее его адвокат Петр Хархорин сообщил, что Михаила Ефремова перевели из колонии в другое место. Куда и почему - он не имеет права говорить. Защитник добавил, что в белгородской колонии ничего не случилось, все было нормально.

Ефремов рассказал о работе в колонии, отношениях с соседями и администрацией .