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Ефремов рассказал о работе в колонии, отношениях с соседями и администрацией

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Ефремов рассказал о работе в колонии, отношениях с соседями и администрацией
Михаил Ефремов, Фото: Instagram

Приговоренный к 7,5 годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов рассказал о своей новой работе. Актер отбывает наказание в ИК №4 в городе Алекссевке Белгородской области.

«Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке», - поделился актер, отметив, что пока не знает, сможет ли вернуться к творческой деятельности после освобождения. При этом он добавил, что «вставлять замки в молнии очень развивает мелкую моторику».

Ефремов признался, что условия в исправительной колонии приемлемые, отбывает наказание он с «достойными и правильными мужиками». По его словам, отношения с администрацией у него уважительные, его называют «дядя Миша». Кроме того, артист много читает, также ему предоставлена возможность заниматься творчеством.

БА

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