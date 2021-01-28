«Где деньги, Зин?», жена Михаила Ефремова требует отдать все, что актер спрятал в банковской ячейке
28 января 2021, 11:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: канал Mash
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова потребовала отдать ей все деньги, которые он от спрятал от нее накануне своего ареста. Предусмотрительный актер, не надеясь на щедрость благоверной, обналичил все нажитое непосильным трудом и запер в банковской ячейке.
Теперь Ефремов в тюрьме, а родным тоже кушать хочется. А потому раздосадованная супруга отправляет к нему в колонию полчища своих адвокатов и требует подписать передачу прав на банковскую ячейку. Артист держится стойко и посылает ей лучи добра, которые можно интерпретировать как «накоси выкуси». В общем стойко держит оборону. А Кругликова свирепеет и идёт на крайние меры и отказывается присылать ему передачки.
Но похоже, что Михаил Олегович не сильно переживает – друзей и поклонников, желающих поддержать артиста «сухарями», не мало.
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