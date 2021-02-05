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Голикова рассказала о сотнях миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова рассказала о сотнях миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения
Татьяна Голикова. Фото: сайт правительства РФ

На модернизацию первичного звена российского здравоохранения из средств федерального и региональных бюджетов в 2021 году пойдет 100 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании с региональными министрами и вице-губернаторами Голикова рассказала также, что за пять лет на это планируется выделить 558 миллиардов рублей. В дальнейшем эти цифры будут изменяться и расти.

В процессе модернизации в этом году примут участие более трех тысяч учреждений.

НС

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