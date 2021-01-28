Голикова заявила Путину о вреде «ковидных» паспортов: «Вызывает раздражение граждан»

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28 января 2021, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Татьяна Голикова, сайт Госдумы РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для привитых от новой коронавирусной инфекции нецелесообразно. По ее словам, это «вызывает раздражение граждан» и «формирует мнение о принудительной вакцинации».

«Еще раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», - высказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова отметила, что во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок. При этом она напомнила, что сертификат о наличии прививки утвержден Министерством здравоохранения РФ.

Ранее Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в России.