Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в России, но расслабляться еще рано

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28 января 2021, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса в стране постепенно отступает. По словам главы государства, действия российских властей по борьбе с распространением инфекции соответствуют уровню угроз и дают положительный результат.

Путин отметил, что количество заболевших россиян сокращается, а число выздоровевших – «в последнее время устойчиво превышает количество тех, кто заболел». Президент добавил, что уровень летальности по сравнению с другим странами тоже удовлетворительный: «Если вообще об этом можно говорить в таких категориях».

«На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», - пояснил он.

Однако Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом и соблюдать все меры предосторожности. Российский лидер подчеркнул, что в своих разговорах с руководителями регионов он постоянно говорит о «необходимости соблюдать требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с инфекцией, включая средства индивидуальной защиты и препараты». Он считает, что нужно действовать аккуратно, помогая гражданам и экономике.

«… что касается борьбы с пандемией, я просил бы вас, как и прежде, работать слаженно - и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день», - резюмировал глава государства.