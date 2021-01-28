В России выявлено за сутки 19 138 новых случаев заражения коронавирусом, больше, чем днём ранее
28 января 2021, 11:35[ «Аргументы Недели» ]
В России за сутки выявлено 19 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Суточный прирост больше, чем днем ранее. 27 января в России был минимум с конца октября числа новых пациентов с ковидом - 17 741 человек.
В четверг, 28 октября, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за сутки выписаны 26 775 выздоровевших человек. 575 пациентов с подтвержденным ковидом умерли.
Всего за период пандемии в нашей стране коронавирусная инфекция нового типа диагностирована у три миллиона 793 810 человек. На данный момент выздоровели три миллиона 229 258 пациентов - 85,1% заразившихся. Умерли 71 651 человек, у которых ковид был подтвержден.
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