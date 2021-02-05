Синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах в Москве на следующей неделе

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5 февраля 2021, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Московском метеобюро сообщили, что самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9 и 10 февраля. Согласно последней информации, столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов.

Синоптики уточнили, что температура воздуха может местами составить минус 30 градусов во вторник, 9 февраля, и в среду, 10 февраля, в столице в ночное время.

Ранее сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что за минувшие сутки сугробы в Москве выросли до 35 сантиметров. Снегопад в городе принес до 5 миллиметров осадков, вследствие чего сугробы возросли до 35 сантиметров.