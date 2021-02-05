За сутки сугробы в Москве выросли до 35 сантиметров
5 февраля 2021, 09:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил в рамках беседы с журналистами утром в пятницу, 5 февраля, что за минувшие сутки сугробы в Москве выросли до 35 сантиметров.
Синенков отметил, что снегопад, который начался в столице вчера днем, продолжился и в ночное время. Он принес до 5 миллиметров осадков, вследствие чего сугробы возросли до 35 сантиметров.
Напомним, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в Московском регионе существенное похолодание начнется с 5 февраля. По словам синоптика, в течение недели столбики термометров упадут в столице до минус 26 градусов.
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