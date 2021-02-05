Хинштейн заявил, что дела журналистов будут широко обсуждаться
5 февраля 2021, 13:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Журналистов не будут «тихо от общественности и непонятно за что» привлекать к ответственности за профессиональную деятельность по статье о клевете. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Парламентарий отметил, что любой случай привлечения к ответственности за клевету журналиста «не сможет пройти тихо, незаметно, без какого-то вмешательства профессионального сообщества». Он подчеркнул, что заявляет это не только как председатель профильного комитета, но и как профессиональный журналист, которого в свое время пытались привлекать к уголовной ответственности.
«Ситуация, при которой кого-то тихо, неслышно для всей отрасли, для всех нас, схватят и потащут в кутузку и повесят ему обвинение непонятно за что, такой ситуации не будет – добавил Хинштейн.
Ранее Хинштейн заявил, что изменения в закон о СМИ должны носить точечный характер.
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