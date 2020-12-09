Хинштейн заявил, что изменения в закон о СМИ должны носить точечный характер

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9 декабря 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Хинштейн. Фото: сайт ГД

Изменения в закон о СМИ должны касаться усиления гарантий для журналистов. Об этом заявил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Мы хорошо понимаем, что именно обеспечение гарантированной свободы слова, то, что записано и закреплено в нашей Конституции, это неотъемлемый фактор для развития демократического общества», – сказал он.

По словам парламентария, каких‑либо серьезных изменений закона о СМИ «быть не должно». Он также отметил, что «мы очень бережно относимся к закону о средствах массовой информации, несмотря на то, что это один из старейших законов в нашей стране, хотя многое из понятийного аппарата в нем устарело».

По словам Хинштейна, изменения, если они и происходят, «должны носить характер очень конкретный, очень предметный, очень точечный». В том числе это изменения, которые как раз направлены на усиление защиты правовых гарантий работы журналистов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о санкциях за цензуру против россиян и СМИ.