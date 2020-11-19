В Госдуму внесен законопроект о санкциях за цензуру против россиян и СМИ

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19 ноября 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Внесенным в Госдуму законопроектом предлагается распространить закон на владельцев информационных ресурсов, которыми пользуются россияне, в том числе от имени зарегистрированных СМИ, для распространения информации на государственном языке РФ и ее республик.

«Владелец такого ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод в случае ограничения распространения пользователями сети Интернет общественно значимой информации на территории РФ. Касаться ограничение будет в том числе сообщений и материалов зарегистрированных СМИ», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, санкции будут грозить за ограничение доступа к информации «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций.

В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

Ранее сообщалось, что в России могут усилить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете.