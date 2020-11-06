В России могут усилить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете

В Госдуму внесены поправки об усилении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете.
По словам автора законопроекта Ирины Яровой, сегодня по общему правилу в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием СМИ и интернета.
«Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета», — пояснила парламентарий.
Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о вычете по НДФЛ за занятия спортом.