В России могут усилить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете

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6 ноября 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуму внесены поправки об усилении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете.

По словам автора законопроекта Ирины Яровой, сегодня по общему правилу в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием СМИ и интернета.

«Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета», — пояснила парламентарий.

Кроме того, предлагается предусмотреть административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о вычете по НДФЛ за занятия спортом.