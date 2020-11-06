В Госдуму внесли законопроект о вычете по НДФЛ за занятия спортом

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Россияне, регулярно занимающиеся спортом, смогут сэкономить на посещении спортзалов и фитнес-центров.

Законопроектом предусматривается социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами, не превышающей 120 тысяч рублей в год, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для предоставления вычета нужно будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек, выданный в бумажной или электронной форме.

Правительство будет утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, в отношении которых будет предоставляться вычет.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости поддержки киберспорта.