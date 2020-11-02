В Госдуме заявили о необходимости поддержки киберспорта
2 ноября 2020, 16:18[ «Аргументы Недели» ]
Запрос на киберспорт есть со стороны молодежи, в процессе занятий молодые люди тренируют остроту ума, соображения, быстроту реакций и принятия решений, эмоциональную устойчивость. Об этом заявил глава думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.
Парламентарий отметил, что занятия киберспортом помогают направить взаимоотношения молодежи с компьютерными технологиями в полезное, конструктивное русло, сформировать культуру и безопасность обращения с компьютером.
По мнению Пайкина, компьютерный спорт и гейминг – не одно и то же, это разные по содержанию явления. Депутат считает, что киберспорт может стать «спасительной терапией от игровой зависимости».
Ранее депутат ГД Свищев предложил включить День тренера в список официальных праздников.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.