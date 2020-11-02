В Госдуме заявили о необходимости поддержки киберспорта

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2 ноября 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Пайкин. Фото: сайт ГД

Запрос на киберспорт есть со стороны молодежи, в процессе занятий молодые люди тренируют остроту ума, соображения, быстроту реакций и принятия решений, эмоциональную устойчивость. Об этом заявил глава думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Парламентарий отметил, что занятия киберспортом помогают направить взаимоотношения молодежи с компьютерными технологиями в полезное, конструктивное русло, сформировать культуру и безопасность обращения с компьютером.

По мнению Пайкина, компьютерный спорт и гейминг – не одно и то же, это разные по содержанию явления. Депутат считает, что киберспорт может стать «спасительной терапией от игровой зависимости».

Ранее депутат ГД Свищев предложил включить День тренера в список официальных праздников.