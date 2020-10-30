Депутат Свищев предложил включить День тренера в список официальных праздников
30 октября 2020, 17:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Член комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил внести День тренера в список официальных праздников и памятных дат в России.
Парламентарий отметил, что в России профессия тренера, прежде всего, тренеров детских школ, - это профессия во многом энтузиастов, особенно в регионах, где именно на тренерах держатся детские спортивные школы, секции, где они зачастую за свой бюджет покупают инвентарь и оплачивают сборы.
«Нужно не на верхушку айсберга смотреть, не на тренеров профессиональных клубов, у которых все хорошо, а на тех, кто прививает любовь к спорту у молодежи, тем, благодаря которым у нас сохраняются многие виды спорта», – сказал Свищев, добавив, что выступит с соответствующей инициативой.
Ранее сообщалось, что заседания комитетов и Совета Госдумы предлагается проводить в онлайн-формате.
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