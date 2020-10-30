Заседания комитетов и Совета Госдумы предлагается проводить в онлайн-формате

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30 октября 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Заседание Совета ГД может быть проведено в онлайн-формате как по решению самого Совета, так и по решению председателя Госдумы.

Постановление с соответствующими поправками в регламент ГД внесено профильным комитетом. Им предлагается закрепить в регламенте ГД возможность проводить в формате видеоконференций на постоянной основе заседания Совета и комитетов, а также другие мероприятия.

Кроме того, «по решению комитета заседание может проводиться в режиме видео-конференц-связи», говорится в постановлении.

Ранее в Госдуме предложили ускорить введение в эксплуатацию новых больниц и поликлиник.