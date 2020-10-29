Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Госдуме предложили ускорить введение в эксплуатацию новых больниц и поликлиник

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме предложили ускорить введение в эксплуатацию новых больниц и поликлиник
Скорая помощь. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на ускорение ввода новых медицинских учреждений могут быть направлены средства, которые появятся в ходе исполнения федерального бюджета.

Спикер парламента отметил, что сейчас в регионах реализуются проекты в области строительства инфекционных больниц, тубдиспансеров поликлиник и предложил направить дополнительные средства на достройку уже строящихся больниц.

«Если только есть малейшая возможность ввести в эксплуатацию, мы должны сделать это как можно раньше в будущем году, а не растягивать это на 2022–2023 годы», – добавил он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложение Вячеслава Володина поддержал, добавив при этом, что «если в ходе исполнения бюджета будут дополнительные возможности, то, что было сокращено, будем восполнять».

Ранее сообщалось, что Володин сделал замечание Силуанову по решению социальных вопросов.

ДВа

В мире

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США устроил провокацию в районе базы РФ в Армении

Самолет-разведчик США устроил провокацию в районе российской базы в Армении

Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри. Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью