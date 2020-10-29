В Госдуме предложили ускорить введение в эксплуатацию новых больниц и поликлиник
29 октября 2020, 09:11[ «Аргументы Недели» ]
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на ускорение ввода новых медицинских учреждений могут быть направлены средства, которые появятся в ходе исполнения федерального бюджета.
Спикер парламента отметил, что сейчас в регионах реализуются проекты в области строительства инфекционных больниц, тубдиспансеров поликлиник и предложил направить дополнительные средства на достройку уже строящихся больниц.
«Если только есть малейшая возможность ввести в эксплуатацию, мы должны сделать это как можно раньше в будущем году, а не растягивать это на 2022–2023 годы», – добавил он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов предложение Вячеслава Володина поддержал, добавив при этом, что «если в ходе исполнения бюджета будут дополнительные возможности, то, что было сокращено, будем восполнять».
Ранее сообщалось, что Володин сделал замечание Силуанову по решению социальных вопросов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.