В Госдуме предложили ускорить введение в эксплуатацию новых больниц и поликлиник

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на ускорение ввода новых медицинских учреждений могут быть направлены средства, которые появятся в ходе исполнения федерального бюджета.

Спикер парламента отметил, что сейчас в регионах реализуются проекты в области строительства инфекционных больниц, тубдиспансеров поликлиник и предложил направить дополнительные средства на достройку уже строящихся больниц.

«Если только есть малейшая возможность ввести в эксплуатацию, мы должны сделать это как можно раньше в будущем году, а не растягивать это на 2022–2023 годы», – добавил он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложение Вячеслава Володина поддержал, добавив при этом, что «если в ходе исполнения бюджета будут дополнительные возможности, то, что было сокращено, будем восполнять».

Ранее сообщалось, что Володин сделал замечание Силуанову по решению социальных вопросов.