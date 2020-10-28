Володин сделал замечание Силуанову по решению социальных вопросов

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28 октября 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вячеслав Володин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание министру финансов Антону Силуанову по поводу подхода к решению социальных вопросов. В ходе обсуждения проекта бюджета на пленарном заседании спикер раскритиковал Минфин за недостаточное участие в решении социальных вопросов, и отметил, что в связи с недоработками ведомства в ситуацию приходится вмешиваться главе государства.

Володин обратил внимание, что Силуанов в своем докладе отчитался о горячем питании для учеников младших классов, и отметил, что глава Минфина был противником этого, а ситуацию с едой для детей решил президент. Спикер пожелал, чтобы Минфин был партнером и слышал депутатов и запросы граждан. "А у нас получается, президент слышит, а министр финансов нет", - отметил Володин.