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5 февраля 2021, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Бабушкинский суд Москвы, где сегодня рассматривается дело Алексея Навального о клевете, прибыли представители посольств Франции и Великобритании. Британский и французский дипломаты присутствуют в зале заседаний суда.

В МИД РФ заявили, что Россия "приветствует стремление дипломатов из Британии и Франции поддержать ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, являющегося потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете".

"Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Прокурор, выступая в суде на заседании по делу в отношении Навального о клевете на ветерана войны, заявил, что Навальный "с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко", и эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания".

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Алексею Навальному во вторник, 2 февраля, призвал Евросоюз вернуться к обсуждению антироссийских санкций.