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Глава СПЧ призвал Запад взаимно признать эффективные вакцины от коронавируса

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Глава СПЧ призвал Запад взаимно признать эффективные вакцины от коронавируса
Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Советник президента РФ, глава Совета при президенте РФ (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым взаимно признать вакцины, которые названы профессиональным сообществом эффективными.

Об этом он заявил на встрече встретился с послом Финляндии в РФ Антти Хелантеря. Анализируя ситуацию с пандемией в России и странах Евросоюза, глава СПЧ призвал к взаимному признанию вакцин, а не их противопоставлению.

«С бедой надо бороться сообща, это важнее политических разногласий и санкций», - отметил Фадеев.

Ранее американские эксперты назвали главное преимущество вакцины «Спутник V».

ДВа

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