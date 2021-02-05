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За сутки в России скончались 527 пациентов с COVID-19

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 527 пациентов с COVID-19
пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки в России скончались 527 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 71 пациент с коронавирусом нового типа скончался в Москве, 38 – в Санкт-Петербурге, 36 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами COVID-19 стали 75 732 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составило 16 688.

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