В России выявили 16 688 новых случаев заражения COVID-19

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5 февраля 2021, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 16 688. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие сутки в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 851 (11,1%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

Уточняется, что в общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 934 606 случаев заражения коронавирусом нового типа.