В России выявили 16 688 новых случаев заражения COVID-19
5 февраля 2021, 11:25[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 16 688. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие сутки в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 851 (11,1%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
Уточняется, что в общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 934 606 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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