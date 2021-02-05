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В России выявили 16 688 новых случаев заражения COVID-19

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили 16 688 новых случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 16 688. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие сутки в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 851 (11,1%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

Уточняется, что в общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 3 934 606 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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