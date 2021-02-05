Слуцкий назвал «театром абсурда» попытки США ввести санкции против россиян

С точки зрения всех международно-правовых норм, введение санкций США по делу Навального станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства. Об этом заявил председатель международного думского комитета Леонид Слуцкий.
Парламентарий отметил, что в конгресс повторно внесен билль, где предлагается ввести санкции против российских граждан из‑за ситуации вокруг Навального.
«Основания – причастность к отравлению и репрессии по политическим мотивам. Доказательств и фактов – ноль. Снова мы сталкиваемся с театром абсурда и «глухой» антироссийской истерией», – сказал Слуцкий.
Он выразил уверенность, что «все подобные попытки обречены на провал, поскольку Россия не приемлет политику санкционного давления в двусторонних отношениях.
«Нездоровая политическая активность вокруг процесса над блогером со стороны коллективного Запада на самом деле только подтверждает провокационный характер всей истории с его псевдоотравлением», – резюмировал Слуцкий.
Ранее Жириновский заявил, что ставка Запада на Навального не сыграла.