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Слуцкий назвал «театром абсурда» попытки США ввести санкции против россиян

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкий назвал «театром абсурда» попытки США ввести санкции против россиян
Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

С точки зрения всех международно-правовых норм, введение санкций США по делу Навального станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства. Об этом заявил председатель международного думского комитета Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что в конгресс повторно внесен билль, где предлагается ввести санкции против российских граждан из‑за ситуации вокруг Навального.

«Основания – причастность к отравлению и репрессии по политическим мотивам. Доказательств и фактов – ноль. Снова мы сталкиваемся с театром абсурда и «глухой» антироссийской истерией», – сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность, что «все подобные попытки обречены на провал, поскольку Россия не приемлет политику санкционного давления в двусторонних отношениях.

«Нездоровая политическая активность вокруг процесса над блогером со стороны коллективного Запада на самом деле только подтверждает провокационный характер всей истории с его псевдоотравлением», – резюмировал Слуцкий.

Ранее Жириновский заявил, что ставка Запада на Навального не сыграла.

ДВа

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