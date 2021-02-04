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Жириновский заявил, что ставка Запада на Навального не сыграла

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский заявил, что ставка Запада на Навального не сыграла
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Запад проиграл, сделав ставки на блогера Алексея Навального, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик отметил, что ставящие на таких оппозиционеров, не хотят сделать правильных исторических выводов.

Парламентарий напомнил, что «ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова», но это, по его выражению, «проигрышные карты».

«Вы вновь и вновь забываете, кто освободил Европу от орд Чингисхана, кто брал Париж при Наполеоне, кто освобождал Берлин. Вы не хотите сделать правильных исторических выводов», - заявил Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что Навального следовало бы посадить в совокупности «лет на 15-20».

ДВа

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