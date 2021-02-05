В России средняя сумма микрозайма превысила 8,5 тысяч рублей
5 февраля 2021, 08:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В России в декабре 2020 года средняя сумма микрозайма, к которым относятся кредиты до 30 тысяч рублей, достигла 8,54 тысяч рублей.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 2,6% больше, чем годом ранее.
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве, где средний размер займа составил 11,15 тысяч рублей, и в Белгородской области, где показатель составил 10,74 тысячи рублей. В НКБИ также отметили, что самый большой рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Белгородская область (+39,6%), Красноярский (+21,5%) и Приморский (+18,2%) края.
Ранее сообщалось, что Центробанк берет под особый контроль микрофинансовые организации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.