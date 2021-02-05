В России средняя сумма микрозайма превысила 8,5 тысяч рублей

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5 февраля 2021, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

В России в декабре 2020 года средняя сумма микрозайма, к которым относятся кредиты до 30 тысяч рублей, достигла 8,54 тысяч рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 2,6% больше, чем годом ранее.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве, где средний размер займа составил 11,15 тысяч рублей, и в Белгородской области, где показатель составил 10,74 тысячи рублей. В НКБИ также отметили, что самый большой рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Белгородская область (+39,6%), Красноярский (+21,5%) и Приморский (+18,2%) края.

Ранее сообщалось, что Центробанк берет под особый контроль микрофинансовые организации.