Центробанк берет под особый контроль микрофинансовые организации
1 февраля 2021, 20:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Банк России займется прямым надзором за микрофинансовыми компаниями, активы которых превышают 100 млн рублей.
В сообщении регулятора говорится, что соответствующие указания вступят в силу 12 февраля 2021 года.
Таким образом, под прямым надзором ЦБ будет находиться 17% микрофинансовых организаций, 33% и 13% действующих кредитных потребкооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Контроль над остальными микрофинансовыми институтами перейдет к саморегулируемым организациям.
По мнению регулятора, применение этого подхода позволит снизить надзорную нагрузку для небольших участников микрофинансового рынка и усилить контроль за его крупными игроками.
Ранее депутат ГД Сергей Миронов предлагал запретить микрофинансовые организации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.