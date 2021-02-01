Центробанк берет под особый контроль микрофинансовые организации

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1 февраля 2021, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Банк России. Фото: сайт ЦБ

Банк России займется прямым надзором за микрофинансовыми компаниями, активы которых превышают 100 млн рублей.

В сообщении регулятора говорится, что соответствующие указания вступят в силу 12 февраля 2021 года.

Таким образом, под прямым надзором ЦБ будет находиться 17% микрофинансовых организаций, 33% и 13% действующих кредитных потребкооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Контроль над остальными микрофинансовыми институтами перейдет к саморегулируемым организациям.

По мнению регулятора, применение этого подхода позволит снизить надзорную нагрузку для небольших участников микрофинансового рынка и усилить контроль за его крупными игроками.

Ранее депутат ГД Сергей Миронов предлагал запретить микрофинансовые организации.