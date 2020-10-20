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Сергей Миронов предлагает запретить микрофинансовые организации и списать долги их заемщикам

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сергей Миронов предлагает запретить микрофинансовые организации и списать долги их заемщикам
Сергей Миронов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Необходимо запретить МФО и провести кредитную амнистию для их заемщиков, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов: "В цивилизованной стране кредитов под 300-700% годовых быть не может, это нонсенс".

Он считает, что займы до зарплаты - это мошенничество, эта деятельность использует беззащитность, безвыходное положение людей. По мнению Миронова, заемщикам нужно списать долги. Он отметил, что когда в стране экономический кризис, такие организации представляют двойную опасность. "Они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество с такой скоростью, что мы можем скатиться в новые "девяностые" всего за несколько лет", - добавил Сергей Миронов.

Ранее банковские эксперты назвали характеристики "идеального ипотечного заемщика".

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