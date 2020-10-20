Сергей Миронов предлагает запретить микрофинансовые организации и списать долги их заемщикам
20 октября 2020, 10:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Необходимо запретить МФО и провести кредитную амнистию для их заемщиков, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов: "В цивилизованной стране кредитов под 300-700% годовых быть не может, это нонсенс".
Он считает, что займы до зарплаты - это мошенничество, эта деятельность использует беззащитность, безвыходное положение людей. По мнению Миронова, заемщикам нужно списать долги. Он отметил, что когда в стране экономический кризис, такие организации представляют двойную опасность. "Они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество с такой скоростью, что мы можем скатиться в новые "девяностые" всего за несколько лет", - добавил Сергей Миронов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.