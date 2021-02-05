Музаев сообщил, что ЕГЭ планируется провести в июне

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5 февраля 2021, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Анзор Музаев. Фото: сайт Рособрнадзора

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство намерено провести ЕГЭ в июне.

По его словам, это связано с тем, что эксперты Роспотребнадзора считают именно этот месяц подходящим для сдачи экзаменов школьниками в условиях пандемии.

Музаев отметил, что волны коронавируса могут предсказать только врачи, поэтому в своем решении ведомство ссылается на рекомендацию Роспотребнадзора, куда обратились эксперт Рособрнадзора.

«Эксперты Роспотребнадзора сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры», - пояснил Музаев.

Ранее глава Минпросвещения Кравцов сообщил, что вносить изменения в задания ЕГЭ не планируется.