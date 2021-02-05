В России могут ввести штрафы за незаконное ношение формы на митингах

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5 февраля 2021, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Ввести ответственность за незаконное ношение на митингах форменной одежды представителей российских правоохранительных органов предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Соответствующее письмо он направил в адрес главы МВД Владимира Колокольцева. Политолог отметил, что за незаконное ношение форменной одежды правоохранителей сегодня предусмотрены символические штрафы - до 1,5 тыс. рублей, сообщает RT.

Однако пребывание такого правонарушителя на уличной акции может представлять угрозу общественной безопасности. Кроме этого, форма может использоваться для провокаций, создания ложного представления о действиях правоохранителей.

Для подобных правонарушителей автор инициативы предлагает установить административное наказание в виде штрафа от 20 тыс. до 40 тыс. рублей и вплоть до ареста на срок до 30 дней.

Ранее Захар Прилепин предложил упростить процедуру согласования митингов.