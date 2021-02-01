Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Захар Прилепин считает, что необходимо упростить процедуру согласования митингов, чтобы у молодежи было больше "законных и правильных способов" выразить свое недовольство.



По словам председателя партии «За правду», государство вынуждено само себя защищать ради спокойствия большинства граждан, но при этом у молодых людей должны быть какие-то формы «экшна, стритарта и прочих вещей, за которые им голову не открутят».

Вместе с тем несогласованные акции нужно подавлять жестче, потому что они дестабилизируют ситуацию в стране и не дают нормально жить тем, кого все устраивает, считает писатель.

"Я думаю, что есть простой достаточно выход - делать упрощенную систему согласования митингов и ужесточенную систему работы с несогласованными митингами. То есть у молодых людей должно быть огромное количество и возможностей выступать, пикетировать, ходить с плакатами, приходить к ведомственным зданиям в каком-то количестве. Но если уж нельзя, то тогда нельзя. И так во всем мире", - заявил Прилепин.