Как Плющенко наказал сына за опоздание на тренировку
4 февраля 2021, 22:35[ «Аргументы Недели» ]
Евгений Плющенко разместил в в сторис Instagram видеозапись, на которой его сын Александр по прозвищу Гном Гномыч выполняет пятьдесят приседаний на коньках на льду в наказание за опоздание на занятие.
По словам двукратного олимпийского чемпиона, такую воспитательную меру он применяет ко всем подопечным, опаздывающим на занятия.
Ранее Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.
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