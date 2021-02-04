ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Как Плющенко наказал сына за опоздание на тренировку

, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Как Плющенко наказал сына за опоздание на тренировку
Александр Плющенко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко разместил в в сторис Instagram видеозапись, на которой его сын Александр по прозвищу Гном Гномыч выполняет пятьдесят приседаний на коньках на льду в наказание за опоздание на занятие.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, такую воспитательную меру он применяет ко всем подопечным, опаздывающим на занятия.

Ранее  Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.

НС

В мире

Сайт Avia.pro: российские самолеты всю ночь бомбили протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Российские истребители и бомбардировщики устроили протурецким боевикам адскую ночь в Идлибе

Самолеты, стоящие на вооружении ВКС Российской Федерации, всю ночь бомбили поддерживаемых Анкарой боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью