Как Плющенко наказал сына за опоздание на тренировку

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4 февраля 2021, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Плющенко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко разместил в в сторис Instagram видеозапись, на которой его сын Александр по прозвищу Гном Гномыч выполняет пятьдесят приседаний на коньках на льду в наказание за опоздание на занятие.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, такую воспитательную меру он применяет ко всем подопечным, опаздывающим на занятия.

Ранее Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.