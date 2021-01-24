Рудковская отправила сына на экспертизу. «Я готова на эти унижения, чтобы наказать виновных»

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24 января 2021, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Яна Рудковская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.

В прошлом году в СМИ и соцсетях муссировалась информация о том, что у сына Яны Рудковской и фигуриста, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тяжелое заболевание. "Весь мир понимает, что это бред, но мы пойдём на экспертизу, чтобы все было в рамках закона. И чтобы никто потом не смог сказать или что-то там подумать, что Саша Плющенко не здоров", - подчеркнула Рудковская.

Ранее Яна Рудковская пообещала сенсацию в деле, связанном с ее сыном.