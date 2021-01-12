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Яна Рудковская пообещала сенсацию в деле, связанном с ее сыном

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sport24

Яна Рудковская пообещала сенсацию в деле, связанном с ее сыном
Яна Рудковская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская, супруга бывшего фигуриста Евгения Плющенко, прокомментировала ход дела, которое касается публикаций в СМИ о психической болезни ее восьмилетнего сына Александра.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Рудковская добилась возбуждения уголовного дела. "Я всё довожу до конца. Уголовное дело не закрыто. Пока не даю никаких комментариев, этого нельзя делать. Однако потом будет большая бомба", - пообещала продюсер.

Сын Рудковской и Плющенко пожаловался на нагрузки и родителей: Надоели уже.

НС

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