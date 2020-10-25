Сын Рудковской и Плющенко пожаловался на нагрузки и родителей: Надоели уже

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25 октября 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Саша Плющенко, фото: vk.com/gnomgnomych

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и успешный продюсер Яна Рудковская в сентябре повели сына Сашу в первый класс. У семилетнего Гном Гномыча, как в семье любовно называют мальчика, прибавилось занятий.

Саша Плющенко уже несколько лет назад начал заниматься фигурным катанием, изучает английский язык. Рудковская поинтересовалась у школьника-сына, как у него дела. На что первоклассник эмоционально ответил: "Надоели. Фигурное катание, коньки. Английский, школа учеба. Теперь еще с училкой заниматься. Надоели уже!"

Вероятно, родители Гном Гномыча хотят, чтобы Саша и учился на пятерки.

Пользователи сети дают советы как Саше, так и его родителям: "Держись, Гномыч, университет закончишь, там на работе отдохнешь , пока со своими детками заниматься не начнешь", "Мальчишки все такие!!!", "Обнимите малыша".

Месяц назад в звездной семье появился еще один мальчик. 25 октября Арсению Плющенко исполнился один месяц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 24 Окт 2020 в 5:30 PDT