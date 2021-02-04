Левая коалиция в Думе предложила понизить пенсионный возраст и упразднить Пенсионный фонд

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4 февраля 2021, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Миронов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Объединившиеся перед выборами в Госдуму левые партии хотят добиться возвращения прежнего пенсионного возраста и упразднения частных и государственного пенсионного фонда, заявил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.

По словам Миронова, сейчас ПФР тратит средства на услуги пиарщиков, "астрономические" зарплаты топ-менеджеров, великолепные офисы и большой штат сотрудников. При этих условиях фонду каждый год не хватает 3 триллионов рублей на выплату самих пенсий. По мнению политика, пенсии должны выплачиваться из бюджета страны.

Ни страховой, ни накопительный принцип в реальности не поспособствовали росту реальных доходов пенсионеров. Миронов рассказал, что при переходе к солидарной системе можно будет убрать все непрофильные расходы, а взносы, которые платят работающие россияне, пойдут как раз на пенсии. Размер их должен рассчитываться из трех параметров: зарплаты, условий труда и трудового стажа, и быть не ниже прожиточного минимума.

Лидеры трёх российских партий подписали манифест об объединении.