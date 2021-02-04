Ученые обнаружили связь заболевания коронавирусом COVID-19 и нехваткой витамина А у пациентов

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4 февраля 2021, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: medrxiv.org

фото: pixabay.com

Ученые из Турции выявили влияние дефицита витамина А в организме людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 и течением заболевания пациентов. Оказалось, что недостаток витамина А обнаружен у пациентов, которые тяжело переболели ковидом.

Ученые уже заявляли о том, что дефицит витамина D влияет на заражение коронавирусной инфекцией нового типа.

В Турции исследователи Медицинского университета в Анкаре изучили образцы крови группы здоровых людей и пациентов с ковидом, проходивших лечение в отделении реанимации, куда медики перевели их в в крайне тяжелом состоянии.

Ученые установили, что у таких пациентов оказалась низкая концентрация ретинола (витамина А) даже при приеме лекарств, препятствующих его выводу из организма.

Специалисты определили, что витамин А серьезно способствует борьбе с коронавирусом, так как необходим организму для синтеза интерферонов первого типа — противовирусных белковых молекул, способных замедлять размножение вируса SARS-CoV-2.

Согласно выводу исследователей, сбои в передаче сигнала ретиноидов, вызванные нехваткой витамина А, могут быть основным патогенетическим нарушением, приводящим к тяжелой форме течения заболевания.

Исследование турецких ученых-медиков опубликовано на портале medRxiv.