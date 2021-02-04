Россиянам станет проще заменить поврежденные банкноты

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4 февраля 2021, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект, касающийся обмена банкнот различных достоинств, а также замене поврежденных банкнот.

Проект федерального закона предусматривает, что «идентификация физического лица не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей». При обмене сумму до 100 тысяч рублей будет осуществляться упрощенная идентификация клиента, говорится в пояснительной записке к документу.

«Проектируемые изменения позволят упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями при проведении операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, - отметил один из разработчиков законопроекта Анатолий Аксаков.

Он также отметил, что, несмотря на развитие финансовых технологий, в России роль наличных денежных средств по-прежнему велика.