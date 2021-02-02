Аксаков считает идентификацию клиентов избыточной мерой при расчетах до 40 тысяч рублей

При операциях по обмену банкнот различных достоинств до 40 тысяч рублей, идентификация клиента - избыточная мера, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Так парламентарий прокомментировал законопроект об отмене идентификации клиентов финансовых организаций при размене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей.
«Главная причина внесения этого документа — облегчить жизнь людям, чтобы не было проблем, связанных с ситуацией, когда хочешь поменять небольшую сумму денег либо купить валюту, а под руками нет идентификатора», - объяснил Аксаков.
Он также отметил, что сэкономят и кредитные организации, поскольку «администрирование подобных операций «тоже стоит денег, а особого смысла не имеет».
Ранее сообщалось, что в России могут разрешить использование водительских прав для идентификации.
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