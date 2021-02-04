Ректор ВШЭ: Университет не будет применять меры к задержанным на акциях студентам

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4 февраля 2021, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Высшая школа экономики, фото: сайт ВШЭ

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, заявил, что университет не будет наказывать сотрудников и студентов за участие в несанкционированных протестах в поддержку Алексея Навального.

«Я уважаю всех членов вышкинского сообщества, считаю их талантливыми и зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки. Даже если эти поступки ошибочны. Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест, или получил штраф за участие в несогласованных акциях – они уже наказаны по решению суда», - цитируют его слова на сайте ВУЗа.

При этом Кузьминов уточнил, что в ВШЭ приняты правила внутреннего распорядка, согласно которым «участие в политической борьбе с использованием ресурса университета - бренда или других корпоративных ресурсов - недопустимо, такие попытки будут последовательно и жестко пресекаться».

Ранее Кузьминов сообщил об угрозах и оскорблениях в адрес ВУЗа от сторонников Навального.