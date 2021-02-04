Ректор ВШЭ Кузьминов сообщил об угрозах и оскорблениях в адрес ВУЗа от сторонников Навального

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4 февраля 2021, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Высшая школа экономики, фото: сайт ВШЭ

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, заявил, что университет подвергся информационной атаке сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, второй день руководство получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования.

«… Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования», - цитируют его слова на сайте ВУЗа.

Кузьминов отметил, что университет «не может и никогда не будет» подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля.

Он добавил, что вне учебного процесса студенты, сотрудники и преподаватели самостоятельно несут ответственность за свои действия. Администрация ВШЭ рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности, пояснил ректор.

«Эти информационные атаки – отнюдь не приглашение к уважительному диалогу, который мы с вами привыкли вести. Это типичный сетевой хейт, цель которого – вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки», - высказал он.

Ректор подчеркнул, что ВУЗ по-прежнему открыт к обсуждению всех проблем, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, а в рамках содержательного, конструктивного и спокойного диалога.