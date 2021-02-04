Эксперт Бирюков считает, что пандемия и вакцинация стали политической проблемой

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4 февраля 2021, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Геополитические конкуренты будут тормозить распространение российской вакцины по планете. Так считает директор Института свободы Федор Бирюков.

По словам эксперта, пандемия и вакцинация давно стали политической проблемой. Все недостатки западных вакцин, которые очевидны, известны, включая смертельные случаи, отброшены по политическим и геополитическим причинам.

Он также отметил, что имеет место конкуренция между фармацевтическими фирмами. Например, в странах «золотого миллиарда», где сильно либеральное антироссийское лобби, которое работает рука об руку с фармацевтической промышленностью, наша вакцина просто не нужна.

«Мы видим, что договоры о поставках или производстве «Спутник V» Россия заключает только с дружественными странами», - пояснил эксперт.

Он добавил, что на Западе уже давно доказано, что здоровье их собственных граждан ни во что не ставится во имя политических целей.

«Ситуация с пандемией в США много хуже, чем у нас, но они не готовы признавать нашу вакцину и готовы рисковать даже здоровьем престарелого Байдена», - резюмировал Бирюков.

Ранее сообщалось, что Нобелевский лауреат назвал великолепной эффективность вакцины «Спутник V».