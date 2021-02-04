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Песков заявил, что в Кремле привыкли к угрозам и санкциям со стороны США

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Песков заявил, что в Кремле привыкли к угрозам и санкциям со стороны США
Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение сената США ввести санкции из-за отравления Навального.

Официальный представитель Кремля отметил, что нужно подождать, пока законопроект не будет принят, и «посмотреть, в каком русле будут действовать американские законодатели».

«В Кремле привыкли к угрозам и санкциям со стороны США, но считают такой метод выстраивания отношений неприемлемым», - сказал Песков, назвав сам факт внесения законопроекта «санкционными рефлексами».

Ранее сообщалось, что в конгресс США внесли законопроект о санкциях против РФ из-за Навального.

ДВа

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