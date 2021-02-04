В России создали «стандартный» штамм коронавируса

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4 февраля 2021, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2». Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Созданный штамм утвердили в Росстандарте.

«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю"», - пояснила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

В ведомстве отметили, что образец позволит эффективнее лечить заболевание, разрабатывать новые препараты и отслеживать мутации вируса в окружающей среде.

Напомним, что в мире выявлено несколько штаммом коронавируса, среди стран Великобритания, ЮАР, Бразилия и США.