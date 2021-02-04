В России создали «стандартный» штамм коронавируса

4 февраля 2021, 12:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2». Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Созданный штамм утвердили в Росстандарте.
«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю"», - пояснила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.
В ведомстве отметили, что образец позволит эффективнее лечить заболевание, разрабатывать новые препараты и отслеживать мутации вируса в окружающей среде.
Напомним, что в мире выявлено несколько штаммом коронавируса, среди стран Великобритания, ЮАР, Бразилия и США.
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